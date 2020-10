Jarenlang hebben de linkse partijen GroenLinks, D'66 en PvdA hun eigen tentamenvragen over de realiteit van het leenstelstelsel net zo vaak bijgeschaafd tot ze aansloten op de politiek wenselijke antwoorden die ze klaar hadden liggen. Voormalig PvdA-minister Jet Bussemaker loog zich een slag in de rondte om met de hakken over de sloot haar P te halen. De basisbeurs ging het raam uit, het leenstelsel kwam in 2014 en inmiddels blijken studenten zich ongans te lenen in een samenleving waar je nauwelijks nog een huis kunt kopen, het besteedbaar inkomen al jaren niet meer met de kosten van levensonderhoud mee groeit en waar een pandemie het zand met vrachtwagenladingen tegelijk in de economische motor gooit.

Dus gooit de PvdA heel haastig dat kroonjuweel uit het raam. Zo hopen ze GroenLinks en D'66 voor te blijven: die twijfelen openlijk aan het leenstelsel, maar hebben het nog niet helemaal gedumpt. GroenLinks noemt 35 jaar aan schulden opbouwen heel eufemistisch een "studievoorschotmiddel", D'66 zit in de regering met de vvd (voorstanders van het leenstelsel), levert zelf de onderwijsminister en moet dus nog even blijven huichelen. Dus roept de PvdA - uitvinders van het leenstelsel - nu heel hard BASISBEURS TERUG in het Voormalige Huisblad, dat niet flauw doet en gewoon "PVDA DUMPT KROONJUWEEL" in de kop zet alsof een partij die zichzelf van al haar maatschappelijke relevantie beroofd heeft en bereid om alles te doen is om terug aan de heroïne van de macht te komen überhaupt nog kroonjuwelen in het door 9 luizige zetels bezette kraakpand heeft liggen.

Zes jaar lang is er geëxperimenteerd met ideologische bijzaken die studenten in het hoger onderwijs met schulden opzadelde terwijl het lager en middelbaar onderwijs verder uitholde, de klassen groter groeiden, het analfabetisme toenam en het onderwijspersoneel op houtjes bleef bijten en stond te staken op het Malieveld naast demonstrerende studenten. Maar in 2021 gaat de PvdA het allemaal oplossen met een miljardenoperatie om haar eigen miljardenoperaties ongedaan te maken, betaald uit ‘een progressiever belastingstelsel, met een toptarief van 60 procent voor de hoogste inkomens’. Want als je later niet 35 jaar je lening hoeft af te lossen, komt de overheid je geld wel op een andere manier uit je zakken persen. Stem Lodewijk Asscher, The Student's Champ!

p.s. De PvdA trok in september 2019 de handen al van het eigen beleid af, maar in de aanloop naar de verkiezingen moet het wel ronkend klinken dus presenteert de Azijnbode het als nieuws.