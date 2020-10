The Donald gaat vandaag gedag zeggen tegen Walter Reed, is de verwachting. Om dat te vieren, reed hij alvast een rondje langs zijn achterban om zijn blakende bleke gezondheid te tonen aan een meute uitzinnige zwagvlaaiers en We Love You-roepers. De een noemt het Monday Motivation, de ander vindt dat ie z'n chauffeur en veiligheidsmensen in gevaar brengt. "I wanna die for him", roept iemand tegen het einde van het filmpje. Misschien wil die wel een weekje chauffeuren. En, welke eerste stappen gaat u vandaag zetten? Toch een keer die gok wagen en zonder broek Zoomen, of ben je na een half jaar corona nog steeds bang dat je toch per ongeluk onnadenkend opstaat?

Rondje was aangekondigd als verrassing