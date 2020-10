Good old Jan. De man die nouveau riche Nederland en ook trendvolgend en nu genaamd vinex, Nederland toch uit de "roktoktok" zware eiken meubelen heeft gekregen. Ja, alles was wit en de stijlloze Gooische matras was dol op hem maar hij was een bijzonder vriendelijke en interessante man. Mijn wijlen pa (had moderne Italiaans/Deens/Duitse design meubelfabrieken) kende hem redelijk goed. En ook ik heb hem dus ontmoet en vaker mee geluncht toen ik nog een puberale Basil was. Hij was een zeer aardige, grappige en royale man. Hij vond het fantastisch om naar Maastricht te komen en te lunchen en iedere keer probeerde hij te betalen maar zo werkt het niet in Limburg. Daar baalde hij van want hij wilde niet als de zurige, protestantse en zuinige 'Ollander worden gezien. Lol! Mooie was als mijn pa hem ging bezoeken was alles geregeld. Mooie tijden toen.

Jan en mijn pa zitten wellicht, hopelijk, vanavond aan de eeuwige bar daarboven onder het genot van de drank. ;-))