: Normaal doe ik niet aan het Laatste Woord Tammo, maar fitness is mijn ding. Als autist ben ik nog net geen geboren spast. Alles begrijpen, maar niets snappen. En dan een haperende motoriek. Gewoon standaard als laatste gekozen worden tijdens de gymles. Toen dat nog mocht.

Met mijn neus op de feiten gedrukt zodra ik van school verlost was (militaire dienst) beseffen dat het totaalplaatje ook een ding is. Survival of the fittest. Alsof het Darwinisme in de kern nou echt een intellectuele exercitie is. Meer een omstandigheid, me dunkt.

Even over de dienstplicht: dat ik door de adjudant tot plaatsvervangend pelotonscommandant werd benoemd, tot mijn eigen verrassing en leidend tot een ironisch appël. Die dienstplicht was zo gek nog niet. Ging overigens perfect volgens dienstvoorschrift. Je was soldaat der eerste klasse, of je was het uiteraard niet :-)