@Schoorsteenveger | 01-10-20 | 12:23 |

Die hele Trek website druipt werkelijk van de CRT (Critical Race Theory)/ intersectionele onzin. Ik heb er zo even wat paragraafjes uitgelicht:

"For over 25 years, we have seen police on bikes, out of cruisers and offices, building relationships in the neighborhoods they serve. The past two weeks has turned the view of police on bikes from a community asset to a liability."

Dus de politie die haar werk doet en 'protesters' (lees: plunderaars en brandstichters) met behulp van het hen ter beschikking gestelde hulpmiddel tegen houdt is in een paar weken tijd dus van een aanwinst tot iets dat een gevaar/ probleem geworden veranderd. Juist.

""A positive outcome of the recent protests is that we are starting to see real police reform being discussed at local and national levels. (...)."

Ja, want het massale "defund the police" heeft ook zó lekker gewerkt hè. Hele buurten in steden in vlammen opgegaan. Een lokale warlord die een autonome zone in Seattle sticht met alle voorspelbare resultaten van dien. Bedrijven die massaal de wijk nemen uit voornoemde steden omdat de lokale 'progressieve' overheden weigeren garant te staan voor de veiligheid van hun bedrijven en medewerkers. Gouden idee hoor, echt waar. Niet.

"In the public statement title 'All in' on its website, Trek said it recognized it can do much more to work towards racial equity and announced a number of initiatives and funding to create more cycling industry jobs for people of colour, bring bikes, jobs, and stores to underserved communities, create a more inclusive culture at Trek and work on creating a more diverse future for competitive cycling.

"We are dedicated to learning, changing, and taking action—and this begins with committing to a plan to address systemic racism. We believe Black lives matter and that Black, African American, and other people of color throughout this country do not have the same opportunities that white people have," the Trek statement read."

Nou, pakt u de bingokaart er maar bij hoor:

- "Racial equity":

Wat men echt wil is het forceren van gelijke uitkomst, niet van gelijke kansen. Men vergeet echter dat mensen nu eenmaal met verschillende talenten en vaardigheden worden geboren en niet iedereen hetzelfde in een gegeven activiteit zal kunnen bereiken. Ik kan bv. proberen me te meten met de beste marathonlopers ter wereld maar gezien mijn bouw, die nog het meeste weg heeft van een miniatuur tank, is dat bij voorbaat al een verloren zaak. Dan kan ik verongelijkt gaan staan stampvoeten, of ik kan accepteren dat het wereldrecord marathonlopen voor mij niet is weg gelegd.

- "Inclusive Culture":

Wat men werkelijk bedoelt is de CRT waanzin door ieders strot duwen en alle meningen gelijk schakelen als waren ze het Politburo van weleer. Voor ècht afwijkende meningen is in dergelijke groepen géén plaats! Cancel culture, iemand?

- "Diverse":

Waarmee bedoeld wordt dat de racistische blanke man/ vrouw/ alfabet maar achter in de bus moet plaatsnemen als boetedoening voor het feit dat ze blank zijn geboren. Ook Aziaten ontkomen niet meer aan deze waanzin. Zij doen het bij bepaalde vakken op de uni's zo goed dat zij, net als die vermaledijde blanken uitgesloten(!) worden van bepaalde vakken, of onderaan de lijst komen te staan om "people of colour" voorrang te geven. En helaas is dit géén fabeltje.

- "Systemic Racism".

Jawel, we hebben de Joker! Niemand die ook maar een splintertje bewijs kan overleggen van zulks, maar het wordt als zijnde de in-steen-gegoten waarheid aan de man gebracht.

"We believe Black lives matter and that Black, African American, and other people of color throughout this country do not have the same opportunities that white people have,"(...)."

1; Neemt u even notie van hoe het woord "black" wèl met hoofdletter wordt geschreven, en "white" niet. Weet u gelijk hoe de hazen lopen daar.

2; Dat geen gelijke kansen was in staten met Jim Crow wetten inderdaad zo. Heden ten dage is zulks allang bij wet verboden en gaat de deur voor iedereen open. Je zult er echter wel iets voor moeten doen!

De rest van deze braak-opwekkende nonsens zal ik u besparen.