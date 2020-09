Er zijn twee soorten mensen op deze wereld. Mensen die het wél een goed idee vinden om Instagram-bekendheden als Tisjeboy Jay te laten meelullen over coronamaatregelen en mensen die het niet een goed idee vinden om Instagram-bekendheden als Tisjeboy Jay te laten meelullen over coronamaatregelen. Nu behoort Thierry tot de eerste groep en vandaag hebben we geleerd dat Annabel Nanninga toch iets comfortabeler koerst in de tweede groep. Gelukkig maar, want Tim Douwsma, Famke Louise, Tisjeboy Jay en al die andere regelrechte losers, we hebben er kotsbeu van. De kritische noot van A. Nanninga is niet nieuw en ziet u haar opmerkingen toch vooral niet als definitieve aanval op de Grote Leider die het ook allemaal niet weet, maar het is wél een teken dat een van de meest vooraanstaande pionnen van de Renaissancemarine gewoon nog autonoom en logisch kan denken, en dat is hartstikke fijn.

Haga met Lange "dit is de val van de kabal" Frans. RT'd door Thier

Mevrouw Pouw en Meneer Hiddema kijken geen FvD Journaal?

And this tweet didn’t age well either

(FvD betaalt DDS, voor wie dat nog niet wist)