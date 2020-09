www.forbes.com/sites/alisondurkee/202... >>Biden, now 77 years old, is expected to outlive Trump due to his “exceptional health profile for a man his age,” with a projected lifespan of 96.8 years and a 95.2% likelihood of surviving his presidential term.<< & >>Trump, who’s 74, has “significant but modifiable” risk factors due to his “obesity and sedentary lifestyle,” but his estimated lifespan is 88.6 years and he has a 90.3% probability of surviving a second term.<< Zowel Biden als Trump beschikken over oersterke genen.

www.chicagotribune.com/nation-world/c... In 2004 maakte Trump al verlies als vastgoed & hotelketen magnaat en betaalde hij geen belasting. Via zijn mediale bekendheid echter verdiende hij 427 miljoen dollar. Trump is meer een clevere showman & entertainer, maar het blijft de vraag of niet juist dat in Amerika het geheim van succes is. Biden is vergeleken met Trump's zak vol lucht een saaie Dodo.

www.forbes.com/sites/sethcohen/2020/0... Volgens Forbes staat miljardair Trump op de rand van failliet gaan. Nu behoort bij het zaken doen in Trump's sferen dikwijls het lopen langs een randje. Biden en zijn zoon waren in het geniep in Oekraïne bezig met zelfverrijking.