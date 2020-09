Ja, toch spannend zo vlak voor het eerste live debat tussen Donny en Joe morgen om 03:00 Nederlandse tijd. Eerst even de bevindingen van de New York Times op een rij, volgens de krant gebaseerd op "tax-return data extending over more than two decades for Mr. Trump and the hundreds of companies that make up his business organization, including detailed information from his first two years in office. It does not include his personal returns for 2018 or 2019":

In het jaar dat Trump het presidentschap won betaalde hij slechts $750 euro inkomstenbelasting. In 10 van de 15 voorgaande jaren betaalde hij geen inkomstenbelasting, vooral omdat hij opgaf veel meer geld te verliezen dan te verdienen. Trump imperium zou kampen met "honderden miljoenen" aan schulden waar Trump persoonlijk voor garant staat. Ook is Trump verwikkeld in een decennium-lang conflict met de Amerikaanse belastingdienst over de legitimiteit van een tax refund van $72.9 miljoen die hij claimde én uitbetaald kreeg na het draaien van "huge losses". Als die zaak in zijn nadeel beslist wordt kan dit hem zo'n $100 miljoen kosten.

Het beeld dat de NYT schetst is dat van iemand die beter is in het spelen van een zakentycoon, dan iemand die het daadwerkelijk is. Een gelijksoortig beeld ontstaat in de (ongeacht uw sympathieën zeer aan te raden) Netflix docu Trump: An American Dream.

Alan Garten, een advocaat voor The Trump Organization reageert tegen de Times op de aantijgingen. "(...) most, if not all, of the facts appear to be inaccurate. Over the past decade, President Trump has paid tens of millions of dollars in personal taxes to the federal government, including paying millions in personal taxes since announcing his candidacy in 2015."

Wellicht wel een mooie bijkomstigheid voor Trump is dat de belastinggegevens uitdrukkelijk geen blijk geven van "previously unreported connections to Russia". Total exoneration!

Officiële reactie

Trailer: Trump: An American Dream

Er is altijd een tweet

Duiding door Forbes' taxgirl