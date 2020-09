Op de baan met het kleinste hoogteverschil van het seizoen (1,9 meter, FYI) op het grijze Olympisch Park van een twijfelachtig land, mag Max Verstappen vertrekken in de stofwolk van die BLM-activist in de bloedsnelle Duitse bolide, die niet meer in activistenshirts op het podium mag van de FIA. Er zit wat publiek op de tribune, het is bloedheet en het ziet er niet naar uit dat het nabijgelegen Georgië deze zondag de Russische kustplaats zal binnenvallen. Prima uitgaanspunten voor een uitstekende middag op een hoekige baan. Er liggen wat lompe biggenruggen op de baan, dus een gele of rode vlag is ook niet uitgesloten - Seb Vettel (vanaf P15) weet er van (zie quali-crash na de breek). Karel de Klerk kwam op eigen kracht ook niet verder dan P11. Maar ja, Albon (P10) is ook weer een hulpje van niks voor Max. Hou vooral de gele Renaults in de gaten - die lijken deze baan wel lekker te vinden. De oranje Renaults trouwens ook. Lights out!

CHECKERED FLAG: Bottas wisselt van 3 naar 1, Hamilton zakt van 1 naar 3 vanwege een 10 seconden tijdstraf en Driver of the Day Max eindigt na een strakke maar saaie race waar hij begon: P2. Kampioenschap nog niet beslist tussen HAM en BOT.

Biggenrug verpest weekend Seb Vettel