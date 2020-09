Het is weekend, en u heeft vast weer iets gezelligs. Een verjaardagsfeest, een trouwerij in de provincie, een etentje met de jaarclub, brommers kieken in het fietsenhok, een voetbalwedstrijd, tickets voor een parenclub, oom Hans die 40 jaar lid van de loge is, een piemelverminkingsfeest in Amsterdam Nieuw-West danwel een baby shower zonder vader in 020 Zuid-Oost. Wat u ook dit weekend viert, u gaat in polonaise naar De Nieuwe Lockdown. Klip en klaar uitgelegd door Bert Slagter van Red Team. Uw overheid is dit weekend vrolijk koffiedrinken met Jort Kelder, en lalala maandag zien we wel waar het OMT drie dagen te laat mee komt. Mozeskriebel, wat een chaos, wanorde en gepruts.