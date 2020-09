A) Vanonder hun nikab protesteren dappere moslima's in Amsterdam-West tegen vrouwenbesnijdenissen. Gelukkig zijn ze onherkenbaar, zo ziet Mohammed niet dat ze ongehoorzaam zijn. "Au au au", roepen ze in koor

B) Mannelijke NPO-medewerkers beelden trots uit dat menstrueren niet per se vrouwelijk is. Van links naar rechts Francisco van Jole, Frans Klein en Frits Sissing

C) HHB'ers die onherkenbaar willen blijven (uiteraard in angst voor represailles) protesteren tegen de Siemens HB676G5S6 inbouwoven. Deze mensen hadden allemaal een taart in de oven maar toen hebben ze hun handen verbrand aan het raampje, kijk maar

D) Raqqa Schildersbedrijf b.v. raadt aan: Sikkens verf! Zo goed, dat het na een week nog op je handen zit

E) Activisten van Black Lives Matter zijn undercover gegaan bij de Ku Klux Klan. Gek genoeg werden ze meteen ontdekt. Nu zijn ze hun risicovolle werk helemaal beu en eisen ze salarisverhoging van Lewis Hamilton

F) Botergeile mevrouwen helemaal niet meer te houden na uitlekken naaktfoto Hugo de Jonge

G) Members of an environmental group take part in a protest against climate change in Seoul, South Korea, 25 September 2020. South Korean activists are taking part in protests demanding action on climate iszzZzzzZzzzzzz

H) Anders, namelijk...