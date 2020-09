Vroeger hadden we Robert Long en Jos Brink. Dat waren nog eens tijden. De geniale woordkunstenaar Robert Long zei de hele tijd "flikker" en alleskunner Jos Brink zei "kroepoekje" tegen Sandra, die uit de Oost kwam. Long en Brink waren van de verkeerde kant, zoals dat toen genoemd werd. Maar dat zegt niemand meer nu. Op een paar door Rutte geïmporteerde middeleeuwiërs en een dozijn Zeeuwen na boeit het in Nederland niemand meer van welke kant je klabanus of voorbips is. Behalve dan in Den Haag. Daar hebben de heaumeaux op het Stadhuis de term lhbtiqiap+ vervangen door queer. En nu is de vrede in de hofstad helemaal naar de sodemieter. Dit. Komt. Nooit. Meer. Goed.