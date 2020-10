Piet Emmer heeft het wetenschappelijke standaardwerk over de Nederlandse slavenhandel en slavernij geschreven (ik moet tot mijn schande bekennen het nog steeds niet gelezen te hebben; ga dat zeer binnenkort goed maken). Dat overzicht zal ongetwijfeld op 'normale' wetenschappelijke wijze, met distantie, 'neutraal', zo 'objectief' mogelijk, geschreven zijn.

Maar dat is tegenwoordig lang niet voldoende meer. Er wordt tegenwoordig mbt dit onderwerp van iedereen 'geëist' dat hij/zij voortdurend 'gehuld in jute en met as op het hoofd' getuigenis aflegt van hoe verschrikkelijk erg het instituut slavernij wel niet was, hoe erg alle 'tot slaaf gemaakten' wel niet geleden hebben, dat ook verre afstammelingen van deze 'tot slaaf gemaakten' tot in de 21e eeuw er nog steeds de 'pijn' van voelen, en dat wij 'witten' een soort 'erfzonde' met ons meedragen, waar we nooit van verlost zullen worden.

Eén van de grootste zondes mbt dit onderwerp is beweren dat er weliswaar geld werd verdiend aan de slavenhandel, maar dat stellen dat zowat alle Amsterdamse grachtenpanden gebouwd zijn van dat 'bloedgeld' ook weer wat overdreven is. Nee, je MOET het er mee eens zijn dat heel Nederland gigantisch rijk is geworden van de slavenhandel. En men probeert eea natuurlijk ijverig aan te tonen en aan te dikken.

Een paar wetenschappers hebben een of twee jaar geleden de berekening eens gemaakt voor het jaar 1770. Dat jaar kozen ze niet zomaar lukraak, nee, in dat jaar was de slavenhandel op zijn hoogtepunt; de anderhalve eeuw daarvoor en de ca 100 jaar daarna maakte de slavenhandel een kleiner deel uit van de Nederlandse economie. Maar in 1770: 5% van de economie van Nederland, en 10% van de economie van 'Holland' (wat nu Noord- en Zuid-Holland is); en niet alleen de handel sec, maar ook 'toeleverende bedrijven' die er indirect aan verdienden (scheepsbouwers, zeilmakerijen, lieden die proviand voor de schepen leverden, etc).

Maar goed, zoals gezegd, normale, objectieve geschiedkundige verhandelingen mbt dit onderwerp zijn taboe geworden. Want dan bagatelliseer je het dus, neem je de 'pijn' van de mensen van kleur niet serieus, en ben je bijgevolg een racist. Dat je die (trans-Atlantische) slavernij iets vindt van lang geleden, maakt je al een racist in de ogen van die bolle SJW stukjesschrijver van de Volkskrant:

"Ter opfrissing: Emmer is historicus en tevens de pretletter die uitspraken deed als: ‘De slavernij is zo lang geleden. Het verbaast me altijd opnieuw dat mensen daar eindeloos in blijven rondzeuren.’

Nou, ik ben het volkomen met Emmer eens. Ik zou tegen al die huilebalken willen zeggen: get over it, en ga iets nuttigs doen met je leven hier in Nederland; jullie krijgen echt kansen genoeg om er wat van te maken in dit land van de racistische makamba's.