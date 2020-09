Vorige maand in België een behoorlijke operatie ondergaan. Eis van het Belgisch ziekenhuis was coronatest maximaal 48 uur voor de ingreep. Heel begrijpelijk. Nederland? Kon niet, zelfs niet nadat ik had aangegeven voor welke ingreep ik de test nodig had. Ik had helaas geen kuchje of loopneus en was eerlijk. Had dus geen 'klachten' dus niet). Afspraak in België gemaakt. Zelfde middag nog geholpen. Uitslag 1 dag later schriftelijk (ook dat kan in NL niet, gaat telefonisch !?!) zowel naar mij als het behandelend ziekenhuis.