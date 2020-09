We moeten als samenleving eens volwassen worden. Dit is geen demonstratie of protest, maar het is jennen. Ze moet eens ECHT demonstreren. Dat durven ze niet. Dat kan in Nederland ook helemaal niet, ECHT demonstreren. Een echte demonstratie wordt in Nederland stuk geslagen nog voor die goed en wel is begonnen. De Vrijheid van Meningsuiting is een wassen neus in Nederland. Er zijn maar heel weinig verschillen tussen Rusland en Nederland als het aankomt op vrijheden. Ja, in Nederland mag ik een joint roken en ik mag oppervlakkige "kritiek" hebben op het beleid van Rutte. En daar houdt het wel op. ECHTE kritiek, een ECHTE afwijkende mening, dat kan in Nederland niet publiekelijk worden besproken. Als ik zeg dat het mij een goed idee lijkt om eens wat mensen van dit continent te deporteren en om een Europees fokschema in te stellen, dan kan dat eigenlijk niet. Dat wordt direct geneutraliseerd door het af te zetten tegen de Tweede Wereldoorlog. Wat de links-liberale idealen aan KAN tasten, dat moet worden uitgebannen. En dat gebeurt dan ook, dat uitbannen. Dat gaat zo ver, dat Janmaat zijn hele politieke leven is geterroriseerd en dat Fortuyn en Van Gogh konden worden doodgeschoten. Dat de overheid dat heeft laten gebeuren, dat de overheid TOTAAL NIET heeft gepoogd om het te voorkomen, dat behoeft geen betoog. Dat is bij IEDEREEN bekend. Dan kunnen wij janken over Navalny, maar wat er met Fortuyn is gebeurd, dat is wat mij betreft duizenden keren erger. En ja, dat is vergelijkbaar.