Vroegah - ca 10 jaar geleden alweer - had je de 'beweging' Occupy Wall Street, die zich ook als een soort olievlek uitbreidde over de westerse wereld. Ik herinner me nog wel dat ze hier in Den Haag op het Malieveld een tentenkampje hadden; heeft er maanden gestaan volgens mij (of ik ben in de war met het tentenkampje van We are here, dat ongeveer in diezelfde tijd óók op het Malieveld stond).

Net Occupy destijds is dat Extinction Rebellion een beetje een vage 'beweging', totaal onduidelijk mbt de doelen die ze nastreven; ja, een 'betere wereld' in een soort algemene zin, waarbij Occupy zich min of meer richtte tegen de financiële wereld, en Extinction Rebellion tegen de milieuvervuiling en de opwarming van de aarde, als ik het goed begrepen heb.

Zelf heb ik voornamelijk de indruk dat de deelnemers 'spoilt rotten' westerse jongeren zijn, die zich stierlijk vervelen, geen echte doelen in hun leven hebben, en op deze manier toch kunnen denken dat ze ertoe doen, dat ze een 'difference' kunnen maken.

Ach, als ze daar aardigheid in hebben, en het geweldloos blijft, moeten ze maar lekker hun goddelijke gang gaan. Niet dat het ook maar iets zal uitmaken, en over 5 jaar hoor je er net zo min meer over als over Occupy.