Wat heb je daadwerkelijk aan een test. Als de uitslag binnenkomt, ben je alweer beter.

Geef gewoon dat Hydroxychloroquine spul vrij bij het Kruidvat.

Innemen met een handje zink en D, en hup, weer naar de autofabriek c.q. kippenslachterij, c.q. voorverwarmde kantoorstoel om belangrijke rapporten te typen voor in den la.

Ik herinner me nog de jaren 80, toen AIDS via de darkroom kontenbonker scene de werkvloer bereikte.

Avond na avond zaten wij kijkbuiskindertjes met rode oortjes te luisteren naar doempredikende "wetenschappers" bij de NOS, over condooms en anale sex.

Mind you, de meesten hadden nog niet eens een meisjeskudtje in levende lijve mogen aanschouwen.

Maar blijkt er ook nog andere mogelijkheden te bestaan!

Gelijk geprobeerd, natuurlijk, met gekke Henkie, die een lichtelijke beperking had, en van twee kanten afspeelbaar was, in de bosjes achter het gemeentehuis.

Nou, viel dat even tegen.

In ieder geval, de massapsychose en doemscenario's zijn weer van dezelfde aard.

Om praktisch te blijven: gewoon ieder onder de 55/60 gewoon weer zijn ding laten doen, en de kwetsbare groepen, dus bejaarden met iebele gezondheid, mensen die chemo/bestraling hebben gehad, astma, obesitas, etc. moeten extra, extra voorzichtig zijn.

Dus, beter niet al te veel bezoek van wijkverpleegsters, doktoren, etc. , want volgens mij zijn de helft van de verpleegsters juist besmettelijk. Maar goed, u begrijpt, dit alles valt onder de noemer/stijlfiguur komische overdrijving.

Maar het is wel frappant, dat alles wat ik en anderen al hebben voorspeld:

tweede golf, economie naar de kloten, kijk ook eens even streng als bij autochtonen naar de allochtonen, de giga-kosten, het hapsnap beleid zonder visie, dat dit alles één voor één bewaarheid wordt.