Elfenstein zit in de richting.

Het mag. Alleen waar leg je dan aan? Dus betaal je liggeld, of je moet toevallig een historisch schip hebben, dan heb je in bijvoorbeeld Dordrecht en Rotterdam plekken waar je geen liggeld betaalt, omdat zo'n schip dan het plaatje 'mooier' maakt.

Ander probleem is inderdaad het gedoe er omheen. Een briefadres regelen, hypotheek is even een dingetje, verzekering.. Je zou haast denken dat het ontmoedigd wordt.

Jammer, want het biedt perspectieven. Heb mini-schizo al eens gewezen op de mogelijkheden, want een huisje kopen zal er even niet inzitten de komende 15 jaar, en mini-schizo is wel lief en zo, maar het wordt ook een keer tijd uit te vliegen. Of varen.