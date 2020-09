Fragment: "Houden van Trump"

Gebroken na je eerste uurtje yoga en door een warme douche enigszins gecompenseerd voor je lijdensweg meld je je aan de bar van het kneuterige sportcentrum, waar een drietal vrouwelijke medecursisten plus Carla, die rondhuppelt als bardame, je sjokkende tred van commentaar voorzien.

‘Arme jongen,’ zegt de blonde van het drietal.

‘Gaat het nog een beetje?’ informeert de roodharige van het stel.

‘Je maakt er niet echt een geheim van, hè,’ zegt de donkere van het gezelschap. ‘Heel jouw lichaam lijkt “mas-sa-ge!!!” te schreeuwen.’

De vrouwen liggen in een deuk. Je gooit je sporttas in een hoek en vraagt Carla om een biertje. Als het gesprek na wat gebbetjes en wederzijdse complimenten bij het onderwerp ‘levenslust’ en ‘energieniveau’ terechtkomt, woorden die de dames uitspreken alsof het tot hun dagelijkse repertoire behoort, zie je een kans opduiken De Grote Lelijke Zakenman in te brengen. Je zegt:

‘Je kunt van hem vinden wat je wilt, maar als hij binnenkomt stijgt het energieniveau meteen een paar levels.’’

‘Ik zie hem graag,’ hapt de roodharige toe. ‘Precies om de reden die jij noemt. Hij brengt altijd een enorme brok energie mee en daagt iedereen uit daar iets tegenover te stellen. Als je zo hoog in de boom zit, is dat toch alleen maar goed? Daar willen we toch niet iemand hebben die uitstraalt “tuk-lekker-verder”?’

‘De enige manier waarop ze hem kunnen pakken, is achteraf te gaan muggenziften over wat hij gezegd heeft,’ zegt de blonde. ‘Lekker makkelijk, denk ik dan. Ga zèlf een land leiden met alle stress en conflicten die daarbij horen.’

De Grote Lelijke Zakenman lijkt zowaar bij al deze vrouwen een snaar te raken.

‘Ik vind hem fantastisch!’ zegt de donkere vrouw. ‘Hij durft tenminste streng te zijn. Besluiten te nemen. Daar heeft de bevolking behoefte aan, zeker de jonge generatie.’

‘Hoe denk je dat hij zo rijk is geworden?’ zegt Carla. ‘Door mensen maar wat aan te laten klooien? Welnee. Die vent heeft precies door hoe de hazen lopen.’

Je weet niet wat je hoort. Je hebt de neiging je armen in de lucht te steken, als een voetbalfan na een doelpunt. Zó blij ben je dat je nu eens niet voor De Grote Lelijke Zakenman in de bres hoeft te springen. Omdat je graag nog wat langer wilt genieten van hun lofzang probeer je de dames nog wat extra voer te geven:

‘En dat hij vrouwonvriendelijk zou zijn, wat vinden jullie daarvan?’

Hoongelach vult de kantine.

‘Gelul,’ vindt de donkere vrouw. ‘Dat hij een plaatje van een gezin heeft en een beeldige, jonge vrouw kunnen sommigen gewoon niet hebben, vooral vrouwen.’

‘Exact,’ valt de blonde haar bij. ‘Nog even en mooi zijn zal veroordeeld worden als nodeloos kwetsend tegenover lelijke gansjes. Het klinkt te bizar voor woorden, maar ik zweer je: daar gaat het heen.’

‘Oké, ik volg jullie’ zeg je. ‘Maar dat “you grab them by the pussy”, gaat dat dan niet over een grens heen?’

‘Hahahaha!’ lacht de roodharige. ‘Dat is mannelijke overmoed!’

‘Bluf,’ zegt de blonde.

‘Hou op,’ zucht de donkere. ‘Noem mij één man zonder dirty mind. Dat het bij hem op straat is komen te liggen, heeft maar één reden: zijn enorme beroemdheid. Zulke dingen worden per dag wel honderdduizenden keren gezegd. Alleen bij hem is het nieuws.’

In de geest van de yogawijsheid dat sensualiteit een noodzakelijke bron van zelfkennis en levensenergie is, omhelst iedereen elkaar bij het afscheid ongegeneerd innig. Tijdens een van de omhelzingen voel je een keiharde kneep in je rechterbil, maar in de kluwen van omhelzingen weet je achteraf niet meer welke van de dames daarvoor verantwoordelijk is.

Je hoopt de donkere.

Eenmaal in de besloten ruimte van de autocabine wacht je met starten. Denk je met evenveel ongeloof als genoegen terug aan de gevatte meningen van de yogadames.

Zouden zij geen eigen talkshow verdienen?

