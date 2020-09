Een vriendin van mij haar kankerbehandeling is stop gezet, ze zou wel eens corona kunnen krijgen.

Een andere vriendin van mij werkt met gehandicapte kinderen (10 en amper zindelijk zeg maar.) Die ouders mochten een half jaar hun kinderen niet zien. (Of mee naar huis nemen en dan ook daar houden, wat niet mogelijk is voor die categorie als je geen miljonair bent.) En daarna mochten ze hun kinderen zien op 3 meter afstand met een bewaker erbij.

In het verzorgingstehuis zitten mensen van in de 80 die dement zijn en hun kinderen al amper herkennen. Die zien alleen mensen met die kapjes op, die leven in een horrorfilm. Sowieso moet je daar je handen altijd al ontsmetten, ook tijdens het griepseizoen. Alles voor de hygiëne, die zelfde avond liggen ze de hele nacht in hun pis en schijt te rollen. Stel je voor dat iemand in zo'n situatie ergens dood aan gaat. Ik was blij toen mijn grootouders uit die hel verlost waren.

Grote kans dat velen totaal niet met dit soort dingen te maken hebben, dan zeg je dingen als "Zonder mondkapje plaats je jezelf buiten de maatschappij." Ik vind dat gewoon vanuit een bubbel oppervlakkig naar een complex probleem kijken.

Dat mensen die voor deze rechten opkopen massaal worden weggezet als gekkies vind ik ook schandalig. Een gek stop je op de gesloten afdeling van Altrecht. Wanneer een overheid stelt: "Als er een vaccin is, dan zijn wel allemaal veilig." Dan is kennelijk het recht op lichamelijke integriteit al ingeperkt. Wat is dan de vervolgstap? "U bent niet bekwaam/bij volle verstand om zelf te beslissen of dit vaccin..."