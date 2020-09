Nederland is groot geworden door watergebieden in te polderen.

In het IJsselmeer hebben we de Noordoostpolder en Flevoland aangelegd, maar bij de Markermeer hebben we alleen een dijk aangelegd en zijn we opgehouden om het land in te polderen.

En wat houdt ons tegen om de Waddenzee nuttig in te zetten? (behalve Lenie 't Hart dan)

Als je de bevolking wil verdubbelen door alle gelukszoekers en economische vluchtelingen op te nemen zul je toch ergens moeten huisvesten. Dan moet je keuzes magen. Of geen "vluchtelingen" opnemen of natuur opgeven (in dit geval de Markermeer en de Waddenzee)

Ambtenaren hoeven heust niet in Den Haag te zitten.

Het C.J.I.B en D.U.O. doen het prima in Leeuwarden en Groningen.

Verspreid de ministeries een beetje over het land. Elke provincie eentje.