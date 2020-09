De GGD teststraten lopen vol terwijl de semi-overheidscampagne moetikmijlatentesten.nl leidt tot de hashtag #hugodejongekanniks. Feilloze stijlloze timing dus om Brenno de Winter aan de bar van Chips, Nootjes & Bier te ontvangen bij Tom Staal en de man die zijn facturen betaalt overal doorheen ouwehoert. Brenno was namelijk als privacywaakhond betrokken bij de ontwikkeling van de Coronamelder van Hugo de Schoenen, en dat deed hij zoals hij is: eerlijk en onverzettelijk. Nadat hij kritisch was op het appathon-fiasco werd hij door VWS aan boord gehaald, en al snel spraken ambtenaren over "BSB: Brenno’s schrikbewind", zei hij tegen NRC. In een ander interview (hier, maar paywall) stelde hij de retorische vraag: “Hoe vaak zie je nou een overheidsproject waarbij het uitgangspunt is: ‘Wat we ook doen, privacy en security staan op één’?”

Die mag ie wel wat minder retorisch bij ons beantwoorden vanavond, want alhier vragen we ons nog steeds af wat het nut van een app is (zeker als er files in de teststraten staan), en of die privacy en security wel echt zo goed gewaarborgd is als de ambtenaren van Hugo de Jonge vervolgens wél via social engineering proberen om bij maaltijdbezorgers (en anderen) aan te dringen om de Coronamelder te installeren? Wij hebben 'm in ieder geval nog niet op onze iPhone, en oma heeft helegaar geen iPhone, dus mag Brenno proberen ons te overtuigen waarom we die app toch zouden moeten installeren.

Vanaf 21:00 uur LIVE hierboven of op GSTV YouTube (abonneer op het roze kanaal!)

Audio Only na afloop in Soundcloud, de Apple Podcasts en op Spotify (abonneer!)

Fashion: haal hierrr je katoenen chips, nootjes & bier.