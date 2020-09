Zojuist de site van het RIVM bekeken.

De kaart van NL'se gemeentes.

Je ziet per tweewekelijkse datum het aantal besmettingen, die kleuren behoorlijk fel nu. Het zijn er veel.

Kijk je dan naar de ziekenhuis opnames, dan is alles nagenoeg wit, oftewel mensen zouden het virus bij zich dragen, maar hebben geen klachten die een opname rechtvaardigen. Het aantal doden is sowieso verwaarloosbaar.

Kijk je op diverse weken in het verleden, is het beeld al tijden hetzelfde. Soms een feller kleurtje, als in een kleine gemeente met 16000 inwoners 1 iemand ziek is/overlijdt. Dan ziet deze gemeente ( per 100.000 inwoners wordt het aantal besmettingen/opnames/overlijden) weergegeven) er ineens uit als een zorgwekkend gebied waar strengere regels nodig zijn.

Dan ga je op zoek naar het reproductiegetal. Deze is nu 1,17. Oftewel 1 persoon zal 1,17 personen besmetten. Hoe wordt dit gemeten? Het RIVM zegt dit:

"Om het reproductiegetal R te berekenen, moet je weten hoe het aantal gevallen van COVID-19 toeneemt in de tijd. Hiervoor gebruiken we in principe de aantallen patiënten* met COVID-19 die in het ziekenhuis worden opgenomen, ingedeeld op basis van hun eerste ziektedag. Ook moet je weten wat de tijd is tussen de eerste ziektedag van een COVID-19 patiënt en de eerste ziektedag van zijn of haar besmetter. Op basis van de gegevens uit Nederland weten we dat de gemiddelde tijd 4 dagen is. We gebruiken een bestaande methode om het reproductiegetal te schatten."

Maar het RIVM zegt ook:

" Als het aantal nieuwe ziekenhuisopnames laag is, berekenen we het reproductiegetal R op basis van het aantal meldingen van COVID-19 patiënten. Dit doen we omdat de berekening minder betrouwbaar wordt als we werken met kleinere aantallen."

OFTEWEL: omdat niemand het ziekenhuis in gaat, maar wel expliciet gevraagd wordt zich te laten testen, hebben we grotere aantallen besmettingen en houden we het Reproductiegetal kunstmatig hoog! Want dit zorgt ervoor dat we onze coronaregels door kunnen drukken.