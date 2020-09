@Jan, Leiden | 09-09-20 | 10:03: Een vaccin heeft geen chemische elementen waarvan de effecten onbekend zijn. Het is geen softenon. Wel heeft een vaccin een organisch element dat gemanipuleerd is. Dat moet je echter zetten tegenover de vele organische blootstellingen die elk mens door de dagen heen meemaakt. Er is geen reden aan te nemen dat de organische blootstelling in het vaccin anders is dan, op zijn slechts, een gewone besmetting. Dat kan hypothetisch gebeuren als het virus in het vaccin niet voldoende onklaar is gemaakt. Maar dan nog is het 'gewoon' corona dat je anders ook wellicht zou krijgen.

Het stopzetten van de huidige test door AstraZeneca lijkt me dan ook een protocolstap, er is niet aangetoond dat het beoogde vaccin gevaarlijk is. Als een proefpersoon een hartaanval had gekregen was 't misschien ook stop gezet.

Maar disclaimer: ik kan het zomaar mis hebben. Kleine kans, maar toch.