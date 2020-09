Ik noem dit -Het Huilende Zigeunerjongetje- politiek.



Natuurlijk zitten overal minimaal 2 kanten aan, behalve aan Annabel, want die heeft minstens 4 skitterende kanten.

Als je uit een shithole country komt, waar niks werkt, niet de elektriciteit, niet de riolering, niet het bestuur, en geen sociaal stelsel, en je vooral geen vrijheid hebt, is het logisch om de gok te wagen, en met een bootje Europa aan te meren. Normaal gesproken verwacht je bij de grens een superstrenge controle, zoals wijzelf meemaken wanneer je het vliegtuig instapt, maar nee, geen strobreed wordt in de weg gelegd. De rechtsen willen de poort dichthouden, de linkse/christelijken zetten een zij-raampje open.

Ja, dat is geen beleid, natuurlijk.

Dan , komt het, hebben ze waarschijnlijk al kwartiermakers/familie in Duitsland, Nederland, Zweden, Engeland, dus daar willen ze per se naar toe.

En door een beetje streetwise tactieken: liegen, dramaqueen, voor een fait accompli zetten, krijgen ze het nog voor elkaar ook. Herinner de toestanden in Frankrijk, waar ze gewoon stenen tegen een vrachtauto gooien, daarna de container openknippen, en zo Engeland binnen proberen te komen.

Nu weer een nog creatievere tactiek, met een rubberbootje het Kanaal op, en dan vanwege scheepvaartwetten, (schipbreukelingen moet je redden uit zee, en dan brengen naar het land van wie dat reddende schip is aan wal brengen?

In ieder geval, de truc werkt.

En dan.

Dan komen ze in een betonflat in een turkenwijk in Keulen of Zaandam terecht.

Ze blijven vooral in hun eigen bubbel hangen.

Ze bellen naar huis, alles goed hier, kom ook, etc.

Het duurt voor een Nederlander al 20 jaar onderwijs, voordat hij geschikt is om een baan en een maatschappelijk leven aan te kunnen.

Ze beginnen dus met een achterstand, die voor de meesten niet is in te halen.

Dus ze moeten aan de sociale staatstiet, die met die hele grote tepels.

OK, hun kinderen, lopen al betere kansen, en hun kleinkinderen, in theorie nog meer.

Gek genoeg hebben Marokkanen niet hun kansen gepakt, en voelen zich achtergesteld.

Komt volgens mij omdat ze teveel in hun eigen kring blijven hangen. Ze hebben zelfs een eigen soort Nederlands ontwikkeld, het Nederlands van de straat, de allochtonenwijk, en de allochtonenschool. Dus wij hebben in Nederland, niet alleen het Fries, het Limburgs, maar ook het typische mocro/straattaaltje.

En hebben autochtone Nederlanders niet recht op een rustig, zeker en veilig leven.

OK, wij staan op de schouders van onze voorouders, die voor ons de infrastructuur hebben gemaakt, polders, kabels, sporen, wegen, steden. Dat kost een aantal eeuwen, kan ik u vertellen, om van een moerasdelta één van de rijkste en goed georganiseerde landen ter wereld te maken.

Zelfs het bos is hier aangeharkt. .

Er zomaar vanuit gaan dat wij hen moeten helpen.

Zoals Annabel zei.

De ondankbaarheid. En de onrechtvaardigheid naar autochtone Nederlanders toe, om met voorrang huizen en zorg en kansen (mooie baantjes bij de overheid) met voorrang toe te wijzen aan brutaal binneneisende jongemannen uit The Heart of Darkness.

Allemaal door het christelijke/linkse/dit-nooit-meer schuldgevoel.

De kosten worden afgewenteld op de werkende burger, dus belastingen omhoog, service naar beneden.

We zouden denk ik allemaal op ons 60e met pensioen kunnen, hadden we niet ons surplus geld her en der in de wereld kado gegeven.

OK, meer mensen=meer consumenten.

Dit is de broken windows fallacy.

Een ruitenzetter gooit alle ramen in zijn straat in met een steen, zodat hij meer omzet en werk heeft. Kortom: is goed voor de economie.

Zo gezien is oorlog ook goed voor de economie (is ook zo).

OK, ik hou er maar mee op. Sta hier ergens in een hoekje van het internet tegen een muur te schreeuwen.

Alleen degenen met macht, bepalen het recht.

De red pill is bijna uitgewerkt, ik ga ophangen.

Straks volgt nog een gedicht, en dan noem ik het een dag.