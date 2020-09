Mooie collage weer Van Rossem! Top.

Playlist GeenStijl Café Mega Mix 19 en uploaders:

1. Joan Baez - Diamonds and Rust - @King of the Oneliner

2. The Cure - A Forest - @FreeJayTea

3. Jeff Wayne - The Eve Of War @Bad – Casey

4. Culture Beat - Mr Vain – @HoerieHarry

5. Falco - Jeanny - Patje 2011 - @Kuifje-naar-Brussel

6. The B-52's - Tell It Like It T-I-IS – @Nuuk

7. Cheap Trick - Surrender - @Bad – Casey

8. Hooverphonic - Mad About You – @komtdatschot

9. John Kincade - Dreams Are Ten A Penny – @Leptob

10. Jane Birkin et Serge Gainsbourg - Je T'aime - @Yves Montand

11. Suicidal Tendencies - Till My Last Breath – @Datgingniegoed

12. Yello - Hot Pan – @stookolie

13. Scorpions - He's a Woman - She's a Man – @Hetkanverkeren

14. The Love Affair - Everlasting Love – @Stormageddon

15. André van Duin - Als Je Huilt – @Freezzz

16. Lakeside - Fantastic Voyage – @Reebensteeltje

17. New Radicals - You Get What You Give - @Basil Fawly

18. Snow - Informer - @lezeres

19. Me & My - Lion Eddie - @Lt-kol Kilgore

20. Joost Nuissl - Ik Ben Blij Dat Ik Je Niet Vergeten Ben - @Brutus Bosch

Geenstijl Café Mega Mix 19 werd verder mede mogelijk gemaakt door:

@Van Rossem, @Ferdinand Snotterhaus, @Hans Teeuwen, @Marx Ruttos, @Colossus, @NOS @Geert Wilders, @Martin Bosma, @Theo Maassen, @Oranje, @Jeroen Grueter en iedereen wiens upload de mix niet gehaald heeft.