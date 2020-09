Voetbal is de belangrijkste bijzaak in Europa. Vind je het gek dat daar om wordt gevochten? Als er iets van belang is, dan is het wel of "jouw" team toffer en beter is dan het team van de tegenstander. Wees blij met deze cultuurverrijking. We hebben nog gepassioneerde mensen in onze gelederen. Daar moeten we zuinig op zijn. Als de pleuris hier uitbreekt, dan moeten we het van dit soort malloten hebben. Of denk jij dat onze politieagenten voor ons op gaan komen en ons gaan beschermen?