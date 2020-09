Zelfs de eigen gezondheid was geen harde grens. Soms waren de juiste beschermingsmiddelen er niet, of werden die te lang achter elkaar gedragen, toch ging de zorg door.

Het leidde tot excessen die niet in de statistieken kwamen. Emma is 25 en werkte op de IC. Ze werd ziek, haar longen raakten beschadigd en ze belandde in een rolstoel. Zij is nooit opgenomen in een ziekenhuis, nooit op de IC geweest en gelukkig niet overleden. Ze komt daardoor in geen enkele statistiek voor. Ze is niet alleen, er is slecht zicht op gezondheidsschade zoals langdurige invaliditeit.

Erger nog, dit bedoelen ze met "milde" gevallen. Niet in levensgevaar, niets aan de hand, doorrollen! Tijdens alle paniek ging alle aandacht naar het redden van mensen, waardoor er nog geen goed beeld is van de rest van de patiënten. Zelfs dragers zonder klachten blijken longschade op te lopen. Hopelijk alleen tijdelijk, maar onderzoeken hoe dat precies zit, duurt sowieso jaren en heeft nu geen prioriteit.

"The asymptomatic group had a significantly longer duration of viral shedding than the symptomatic group" & "These data suggest that asymptomatic individuals had a weaker immune response to SARS-CoV-2 infection" & "43.2% had no abnormalities" (PDF). 57% van de groep zonder klachten bleek op de CT-scan iets in de longen te hebben, mensen hebben niet door dat ze een stukje missen.

Waar het kabinet eerst nog "testen, testen en testen" beloofde en boos werd als mensen zich niet lieten testen, zijn we nu weer 180 graden gedraaid. De oproep deze week om alleen mensen met klachten te testen, is te algemeen. Alsof je voor de lol in de rij gaat staan voor een wattenstaafje in je neus.

Zelfs al zou de categorie 'zonder klachten' wegblijven, dan nog hebben we te weinig capaciteit zodra er ietsje meer mensen klachten hebben. Alle indicatoren op het coronadashboard staan op groen, als de meeste cijfers verdubbelen staan ze nog steeds in het groen, maar de GGZ en de laboratoria zijn overbelast. De grenswaarden zijn te rooskleurig ingesteld.

Deze week startte een politiek debat in welke volgorde we mensen moeten testen. Mogen zusters voordringen, een paar dagen eerder terug naar de afdeling om opnieuw risico te lopen? (Waardoor ze vrij rap weer terug zijn voor een nieuwe test...) Typisch gevalletje verdeel & heers, in plaats van genoeg testen regelen. Lang voor corona waren er personeelstekorten in de zorg, dit helpt niet.

Vorige maand werd al duidelijk dat het bron- en contactonderzoek tegen zijn capaciteitsgrenzen aanliep. Dit is echt penny wise pound foolish. Een intelligente lock-down is niets meer dan iedereen in quarantaine gooien, omdat het overzicht kwijt is, en het niet meer lukt alleen dragers van het virus te isoleren. Dan loop je achter de feiten aan, dat is niet intelligent, eerder een beetje dom & duur.

De coronatest toont de aanwezigheid van genetisch materiaal van het virus aan, geen hoeveelheid en of het leeft of niet. De uitslag is alleen 'positief' of 'negatief'. Zo'n resultaat is lastig te beoordelen, en kan alleen in samenhang met andere symptomen tot een juiste conclusie leiden. Die nuance is wat minder breed bekend, en dat leidt tot onhandig gedrag.

Als je uit het vliegtuig stapt, en je wordt negatief getest, zegt dat misschien iets over je vakantie, en helaas niets over een eventuele besmetting tijdens de vlucht. Er zit helaas enige tijd tussen besmetting en waarneembare infectie.

Een vliegtuig van TUI uit Zakynthos landde met 16 coronabesmettingen aan boord, dat hele toestel kon in quarantaine. Dat is voor die crew & passagiers even twee weken afzien, maar nog steeds veel beter, leuker en goedkoper dan alle grenzen dicht. Aangezien niet alle vluchten getest worden, is het verstandig vlak na een vlucht terughoudend te zijn met wie je allemaal bezoekt.

Doctor Fauci gaf aan dat een low baseline samen met contact tracing & isolation de beste route is. Mij lijkt iedere route goedkoper dan de economie slopen. We kunnen kiezen waar en wanneer we het virus stoppen. We kunnen thuisblijven. We kunnen naar elkaar toe, maar even niet die knuffel of drie zoenen geven. Wel de aandacht, maar net niet het fysieke contact.

Zoals stichting No Guts No Glory zo mooi deed: met een spatscherm en twee lange rubberhandschoenen ervoor zorgen dat Sharon toch iedereen die laatste knuffel kon geven. Met een beetje creativiteit kan heel veel. Hier is alleen een open gesprek en vrije informatie-uitwisseling nodig. Welke risico's zijn gemakkelijk vermijdbaar, en doen we dat ook?

Zoiets regelen met noodwetten is ondemocratisch en een kansloze missie. The devil zit hier in de details. Het gaat er niet alleen om wat wel of niet mag, maar ook om hoeveel contact er is; hoe vaak doen we iets dat niet mag? Scheldt alsjeblieft alle boetes kwijt, want alle ruzie leidt alleen maar tot standpunten in loopgraven, een bewustzijnsvernauwing en geweld tijdens demonstraties.

Hoe beter we er in slagen het virus met kleine aanpassingen af te remmen, hoe langer scholen, horeca en winkels open blijven. Dan blijft het vol te houden, en houden we ook een economie over die de zorg kan betalen.

Want de zorg verdient niet alleen applaus, maar ook onze volledige medewerking en keiharde euro's.