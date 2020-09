De Rest van Nederland. Ooit was het een formatje op GeenStijlTV, met een of andere lompe boer die de provincie dichterbij bracht terwijl we toch een beetje de spot konden blijven drijven met de kleinstedelijke afhaalchinees-armoede. Maar dat was dus spot, en geen dédain. Wij van de GeenStijl weten heus wel dat De Provincie de postkoets is die dit platform trekt. Krek, de hele roze redactie is zo provinciaal als N-wegen, zuipketen en de slagschaduw van windmolens. [Behalve Spartacus dan, dat is de vleesgeworden stedelijke verfijning (maar wel zonder dédain).]

Die Blokkeerfriezen, dat waren ook een beetje onze Hansje Brinkers, qua vingers in de Afsluitdijk. Jenny Douwes, die in de avondschemer achter haar autostuur hardop in een filmpje vroeg wat die door grachtengordel en courantencultuur opgeruide KOZP'ers op een kinderfeest in Dokkum dachten te komen doen, werd het symbool van een gevoel van 'tot hier en niet verder' - Oant safier, net fjidder. Maar die korte stop op de A7 voorkwam niet dat het tóch verder ging. Verder uit elkaar, welteverstaan. Komt het ooit nog goed tussen De Rest van Nederland waar het wordt verdiend, en de Randstad waar het wordt gespendeerd? Jenny Douwes schuift aan,

LIVE OM 21:00 UUR, in Chips. Nootjes. Bier. Hierboven, of op GSTV YouTube, om te streamen naar je televee.

Audio Only: na afloop beschikbaar in Soundcloud, de Apple Podcasts en op Spotify (abonneer!)

Popup Pepernoten: Als u nou die fooienpopup ziet. Doe ons wat pepernoten. Direct strooien kan ook: hier!