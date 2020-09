Ik ben 60, ik heb het grotendeels meegemaakt, hoe Nederland veranderd is:

Dit is geen proefschrift in de Sociologie, maar een globaal beeld in grote lijnen, pin me ook niet vast op de jaartallen, ik tik dit even snel uit het hoofd.

1958- Indo's komen aan in Nederland, met de tjoekie-tjoekie stoomboot, Ze waren in de ogen van Indonesië en Soekarno; heulers met de vijand, vaak ook halfbloeden/ambtenaren, de zogenaamde Indo's. Ze woonden vooral in Den Haag en Branbant. Gingen naadloos op in de Nederlandse maatschappij, gemengde huwelijken, defensie, ambtenaren. Ze hielden hun verdriet en/of frustratie vanbinnen.

1959: Molukkers, vaak of alleen maar beroepsmilitairen van het KNIL naar Nederland. Tijdelijk. Met hun familie. Werden in kampementen gehuisvest, voor jaren in barakken in het Oosten en Zuiden van Nederland.

1963: aardgasbel ontdekt. Nederland komt in een boom-economie, ook door de wederopbouw, die bijna klaar was. Grote vraag naar arbeiders, die meer kunnen gaan vragen. tv, auto, vakantie naar Spanje. De gewone arbeider was niet te beroerd om straatveger te zijn, maar kon gewoon met zijn skills, beter krijgen, bijvoorbeeld chauffeur, elektromonteur etc.

Dus de fabrieken: Hoogovens, de NS, glasblazerijen, Twente textiel, Verolme had dringend behoefte aan lassers, slachters, inpakkers, schoonmakers etc.

1968: ideetje! Nederlandse officials gaan arbeiders selecteren in Marokko, als alles klopt, gezond, vrijgezel, gehoorzaam etc, kregen ze een welkomstcontrac en werk in Nederland. Marokko schuift stiekem hun Berbers naar voren. "Je mag 'm hebben! (Annie M. G. Schmidt-style).

Toen al zijn we erin getuind. Maar dat had niet gehoeven.

Er werden ook mensen uit Joegoslavië, Griekenland, Italië, en Spanje geronseld. Anatolië ook?

1974: Oliecrisis. De economie klapt in elkaar.

Verolme, textiel gaat failliet. Massaontslagen.

Marokkanen leven als mannenbroeders onder elkaar in hospita huizen, 8/10/20 man in één kamer/huis. Branden/ uitbuiting/misstanden door bazen en pandjesbazen.

Vechtpartijtjes met autochtone Nederlanders. CDA mevrouwen vinden het, net als vandaag allemaal wat zielig, zulke mannen met grote zielige snorren zonder vrouw om hun huisje-boompje-geitje ideaal te beleven, het leven waarvan zij het vochtig krijgen in de zwarte kous.

Dus: weet-je-wat: je mag je vrouw ook laten overkomen, hoor, no problema, misschien worden ze daar rustiger van.

Ondertussen bellen ze in belhuizen en theehuizen alle tips en truc door. Kom naar Nederland, alles ies goed hier, we hebben zelfs een moskee in een oud schoolgebouw, en thee en zo. Dus via de mond-op-mond telegraaf komen dorpsgenoten, clangenoten, familiegenoten op de bonnefooi naar het koude Nederland.

Binnen zonder kloppen.

Den Uyl, (Sinterklaas bestaat, en hij zit daar!), de man met het goede rode hart uit Buitenveldert, die heel eenvoudig één kaakje bij de thee serveert op zijn kampeervakantie met tent, tekent bij het kruisje: Jawel: Jij een verblijfsvergunning! En jij een verblijfsvergunning! Iedereen een verblijfsvergunning! (Het is maar tijdelijk meneer, just the tip, )

1971: Molukkers kapen trein en school. Ingenieur Manusama weet ervan, maar ja, kwajongens hè. En wij willen terug naar Maluku, Island under the Sun, ons eigen kleine Hawaï.

Nou ja, even een real-live oefening voor ONZE jongens in het effen groen, die MAG knalt inderdaad dwars door 3 mm dik plaatstaal. En dan door een Molukker/gegijzelde . Nou ja, collateral damage, hou je toch.

Fast Forward naar 1981/84: Weer een crisis in Nederland. Massaontslagen. De bedrijven lozen hun overtollige werknemers, destijds bijna allemaal met vast contract in de WAO. Makkelijkste weg. Goeie deal voor Mo.

Dit loopt de spuigaten uit. wordt aangescherpt.

Een goedbedoelde wet wordt misbruikt, daarna aangescherpt, daarna toch weer omzeilt, dan nog meer aangescherpt. Slim, slimmer, slimst.

1975: Surinam onafhankelijk. Heel Paramaribo neemt het tsjoekie-tsjoekie KLM vliegtuig om te landen in een mooie 12 verdiepingen betonkolos in de Bijlmer, met hutkoffers vol mango's, tamarinde, haar-extensions, en heilzame kruidenmengsels uit de binnenlanden, die je overal op kan smeren, ja, ook daar.

In het begin werden ze messentrekkers genoemd, maar langzamerhand naadloos opgegaan in de Nederlandse maatschappij, op de jaren 80 na, toen heroine en junkies de Bijlmer en Zeedijk en metrostations tot een no-go zone lieten uitwoekeren. Veel Surinaamse dames werken nu in de verpleging/ouderenzorg/onderwijs, geen kwaad woord over Surinamers. Het zal ook liggen aan het feit dat ze al Nederlands spraken, in feite gezellig zijn en goed hun cultuur met de Nederlandse konden mixen, met wederzijds plezier (muziek, culinair).

Chinezen hadden al sinds 1920 hun eigen Chinatown, omgeving Zeedijk Amsterdam. De pindachinees, vaak een aangespoelde zeeman, bleef lang rustig in de stad. Hun verdienmodel was: het chinees-afhaalrestaurant, groot geworden door de Nederlandse zondags-lethargie.

Nu zijn hun kinderen doorgegroeid tot doktoren, economen, businessmen.

In de jaren vanaf 1976 tot aan 1986 was hun businessmodel trouwens heroïne, wat veel leed, autoradio's, junkies a la Christiane F. veroorzaakt heeft.

Toen kwam AIDS, toen was topless zonnen opeens voorbij in 1987, witte memmen was het nieuwe normaal, nou ja, is ook sexy.

1986: Tamil Tigers wisten ook Nederland te vinden, soort Indiërs on meth. Zijn nu volgens mij allemaal opgewaardeerd naar Engeland/UK.

Nederland als springplank, niet eens als einddoel. Ik ben beledigd, op een rare manier...

Een Mevr. uit Somalië zit nu ook lekker bij te denktanken in de VS.

Van uw belastinggeld!

Goed, ik dwaal af, net als de duizenden "vluchtelingen"Uit Joegoslavië in 1995.

Nederland had blijkbaar zijn neus weer eens in een wespennest laten steken, en mocht als dank de weduwen en getraumatiseerde balkan-tijgers opvangen tot aan hun dood.

No, problema, het beursgeld klotste tot aan het onderste bordes van de Tweede Kamer, en sopte als een getijdenstroom in de Oosterschelde heen en weer tussen burger-belasting-ambtenaar-burger-. Wat een prachtig ecosysteem met virtueel geld van enen en nullen hebben wij gecreëerd.!

En het werkt!

Totdat het niet meer werkt, natuurlijk. En dan zien we dan wel weer. Als je bij dit motto leeft, heb je twee carrière-opties: politicus, junkie of kunstenaar.

Of potsenmaker. Zoals Balkenende, de man die alles kan F1 racen, de boel bij elkaar houden, een Zeeuwse bolus neerleggen op een skateboard, en nog heel veel meer, zoals tekenen bij zijn kruisje.

OK, ik liet me even meeslepen. Terug naar het oude normaal.

Een goed evenwicht van uppers en downers tot je nemen. That's what she said. Als deze zin erachter kan, weet je automatisch dat het GOED is.

Waar waren we gebleven?

De jaren negentig. Wat een tijd. Wat een lol. Wat een levenskracht in de ogen der braven.

AIDS was alleen gevaarlijk voor kontenjonkers, en let's party like it's 1999.

En dat deden we.

Totdat. Totdat 9/11, wij zeggen dan hier in Rotterdam: ellef septembert, maar u weet nog precies waar u was, toen u de beelden zag op de breedbeeld TV.

Ik wel, ik lag in bed met een enorme Morning Glory, want net weekend gewerkt. Volgens mij was het dus een dinsdag.

Complotgekkie alert:

Het WAS een inside job. (That's what she said).

Vliegtuigbrandstof kan géén stalen balken laten smelten"In de jaren 90, 1992 dacht ik, werd de flat Gliphoeve? toch ook niet totaal, ik zeg totaal van de aardbodem weggevaagd?

Bleken er 20 man per woning te wonen. Als goedmakertje een paspoort