Citaatje:

"“Er heerst in onze gemeenschap nog weleens een utopisch beeld, dat onze moskeeën altijd wel vol zullen raken, omdat onze religie zo mooi is."

Aldus de "islamitische spreker" Nourdeen Wildeman, het zoveelste levende voorbeeld van hoe labiele personen zich in de armen van een voor-middeleeuwse woestijnreligie werpen. Want waar labiliteit zich voordoet, wordt immers naar 'houvast' verlangd nietwaar.

Hoe mooi die religie wel niet is, kun je vragen aan de 3000 slachtoffers van 9/11, aan de doden en gewonden van de door die 'mooie' religie geïnspireerde massa-slachtingen in Madrid, Toulouse, Parijs, Nice, Brussel, Düsseldorf, Münster, Berlijn, Keulen, Straatsburg, Amsterdam CS, Manchester, Mumbai, Londen, Stockholm, Orlando, aan Theo van Gogh, aan de inmiddels tientallen homo's en lesbo's hier in Nederland die werden en worden uitgescholden, bespuugd, bedreigd, en in elkaar geslagen. Om maar te zwijgen over de inmiddels vele tienduizenden doden als gevolg van islamitisch-sektarisch geweld in heel het midden-Oosten, Afghanistan, India en Pakistan, en de homo's in Iran die publiekelijk worden opgehangen aan hoogwerkers.

Wat. Een. Mooie. Religie.

Het erge is, dat de kranten in Nederland zoals Trouw, in hun niet aflatende deug-competitie, al decennia lang kolommen na kolommen vullen met respect- en begrip-tonende meelevings-verhalen over deze barbaarse ideologie die zich 'godsdienst' durft te noemen.

Ter illustratie wil ik nog maar even een fragment van een gesprek met wijlen de onvolprezen Volksschrijver Gerard Cornelis Franciscus van het Reve (beter bekend als Gerard Reve) aanhalen:

"Reve bracht het gesprek op de islam, die hij kenmerkte als 'een heel griezelige uitvinding'. Schopenhauer zag van elke religie bepaalde tekortkomingen, maar toch ook de kwaliteiten,' verklaarde Reve. 'Hij betreurde het dat er in het joodse geloof geen verlosser was. Hij waardeerde het christendom om de eisen van vergiffenis en medemenselijkheid. Maar over de koran zei Schopenhauer: ik heb alle vertalingen gelezen waarop ik kon vertrouwen, maar in dat hele boek niets van enige waarde gevonden. Hij zag toen al het zinloze van die hele zaak in. Ook het fatalisme, dat alles geschiedt door Gods wil. Als er geen menselijke verantwoordelijkheid meer is, mag je gewoon maar een heel volk afslachten. Dan kan je vrouwen en kinderen in stukken hakken, zoals in Algerije gebeurde. 't Is helemaal geen religie. 't Is eigenlijk voornamelijk massamoord."

Waarvan akte.