Dit is zo idioot. We hebben geleerd van Taiwan dat het beste bij een virus uitbraak zoveel mogelijk transparantie is. Dit is dingen verborgen houden wat ze in Nederland doen. Men beschuldigt China hier vaak van (op allerlei gebieden), maar Nederland kan er ook wat van.

Deze informatie over hoeveel besmettingen er per vliegtuig komen in China, die zijn overigens altijd publiekelijk toegankelijk en transparant elke dag in de krant/site staat er hoeveel besmettingen er binnen komen via het vliegtuig.

www.shine.cn/news/metro/2008274953/) meestal zijn het er enkele per dag, maar er komt ook nagenoeg geen vliegtuig meer binnen. En als je komt moet je 2 weken in quarantaine verplicht en gecontroleerd. Dus kan je nagaan als er in China niet veel mensen binnenkomen (het aantal vluchtbewegingen is erg laag) en iedereen moet in quarantaine en ze pakken er al steeds elke dag een paar uit, kun je nagaan dan moeten het er op schiphol waar geen verplichte test is, geen verplichte quarantaine is en het aantal vliegbewegingen hoger licht dan in Shanghai het er best veel zijn.

