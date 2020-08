Wat een aanstellerij, Nederland is gemaakt van storm, door de storm, voor de storm, wij koppen dakpannen in de storm, rifje in het zeil, stormfok en zeilen in de storm, wij fietsen dwars door de storm, wij repareren dijken in de storm, we roken zware shag in de storm, we doen Zippo in de storm. En ja, af en toe breekt een tak van een boom af en daar kun je foto's van maken.