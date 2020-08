In de herhaling, omdat je destijds belachelijk werd gemaakt als je kritiek uitte:

16-3-2020, TV-toespraak van minister-president Mark Rutte: "Groepsimmuniteit opbouwen"

"In de wereld van vandaag zijn nieuws en informatie sneller dan het licht en is een mening ook snel gegeven. Ik begrijp dat. Maar het antwoord op alle vragen die leven, begint bij de kennis en ervaring van deskundigen. Laat ons daaraan vasthouden. Aan deskundigen als Jaap van Dissel en zijn collega’s binnen en buiten het RIVM. Virologen, intensive care artsen en andere specialisten.Hun advies is vanaf het begin leidend geweest voor alle maatregelen die tot nu toe in Nederland zijn getroffen. En het is belangrijk dat we op dat kompas van wetenschappelijke kennis en betrouwbare feiten blijven varen"

"De realiteit is ook dat de komende tijd een groot deel van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal raken. Dat is wat de deskundigen ons nu vertellen.En wat zij ons ook zeggen, is dat we in afwachting van een vaccin of medicijn de verspreiding van het virus kunnen afremmen en tegelijkertijd gecontroleerd groepsimmuniteit op kunnen bouwen.Dat moet ik uitleggen. Wie het virus heeft gehad, is daarna meestal immuun. Net als vroeger met de mazelen. Hoe groter de groep die immuun is, hoe kleiner de kans voor het virus om over te springen op kwetsbare ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Met groepsimmuniteit bouw je als het ware een beschermende muur om hen heen. Dat is het principe. Maar we moeten ons wel realiseren dat het maanden of zelfs langer kan duren om groepsimmuniteit op te bouwen en in die tijd moeten we mensen die een groter risico lopen zoveel mogelijk afschermen."

Voorafgaand aan deze toespraak, anderhalve maand eerder, kwam China al met een waarschuwing over de mogelijkheid van herinfectie met SARS-CoV-2:

31 januari 2020, Press conference National Health Commission of the People's Republic of China

Lu Qingyan, director Pneumonia Prevention and Treatment China-Japan friendship hospital: "Recovered coronavirus patients are still prone to reinfection."

youtu.be/GZ99J7mlaIQ?t=50

"Based on the pattern of a regular virus, patients will generate antibodies. However, it might not be the case for patients who recovered from the virus. They can get infected again. So, they need to prevent infection by increasing their physical activity, says Chinese expert."

Meer dan half jaar later is nu dus ook in Nederland bekend dat herinfectie toch wel mogelijk is. Voor de uitspraak van de regering m.b.t. het opbouwen van groepsimmuniteit (negeren van buitenlands onderzoek) en de uitspraak dat een groot deel van de Nederlandse bevolking besmet zal raken (negeren van de aangeboren immuniteit) was destijds geen enkel bewijs. Als je iets nog niet weet dan kun en mag je nooit een dergelijke stelling innemen, dat is zeer kwalijk.