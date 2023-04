Wat heeft onze Max een lekker kleurtje gekregen zeg. Bij die trip met zijn bootje viel me in de foto's ook iets anders op , maar dat ga ik niet plempen.

Wat de Bazaar betreft: dat is een "mooie" testcase voor het hele landelijke beleid. Of liever gezegd het landelijke paniekvoetbal. Voor alle betrokken partijen (gemeente, Markt en ondernemers) gaat het om relatief veel geld. De huidige situatie zat al een half jaar in de pijplijn en dan een paar uur voor openingstijd van de lucratiefste dag symbolisch de populairste hallen dicht gooien? De lokale politiek is hier nog niet klaar mee.

Wat ik zaterdag met eigen ogen zag, was hoeveel marktkooplui zelf maling hadden aan de maatregelen. Ook de eigen handhaving deed niets (een enkele uitzondering daar gelaten) en het publiek. Een mengeling van onwetendheid, onverschilligheid, domheid (?) en een enkele provocateur. Daar loop je dan zelf ook tussen, zij het met mondkapje. Misschien ook wel een staaltje domheid.

Dan kun je op alles en iedereen kwaad worden, maar wat vooral blijkt is dat Nederland totaal niet op een pandemie was en is voorbereid. Elke wettelijke basis ontbreekt voor de huidige maatregelen (wat handhaven een wassen neus maakt), Rutte c,s, wassen hun handen in onschuld en flikkeren alles gewoontegetrouw over de schutting: veiligheidsregio's en burgemeesters.

Weten we ook meteen weer wat we aan dat hele bureaucratische circus hebben. Covid-19 is zeer beslist geen griepje: het kan de overlevers invalide achter laten. Maar wat als er een uitbraak komt van een nog ernstigere besmettelijke ziekte? Dat levert een gedachte op die ook maar niet moest plempen. Maar niemand lijkt zich druk te maken over een dergelijk scenario. Dan heb je het niet meer over handhaven maar over damage control. Niet van je politieke hachie of de economie of de grondwet, maar van de soort op zich. Verzin daar maar eens een list op.

Tot zover de bejubelde/verguisde organisatiegraad in ons land vanwege pompen of verzuipen. Die laatste noodzaak lijkt massaal uit het oog verloren.