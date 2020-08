We beginnen met ons eigen vaste feestavondje: Keestelkaraoke in het Stamcafé. Napraten over de monsterzege van Bayern München kan natuurlijk ook (noot: dit topic is geschreven vóór de aftrap - red.). Maar we krijgen van diverse bevriende en onbekende horeca-ondernemers ook steeds meer bezorgde geluiden, met name uit Amsterdam, waar handhaving en willekeur altijd hand in hand gaan, en vragen daarom ook even aandacht voor het onderstaande incident. Dubbele diensten, gehalveerd bezoek, en dan ook nog bij iedere scheve stoel moeten vrezen voor megaboetes en sluiting: dit is toch geen doen zo? Ohja by the way velen van u zagen een donatiepopup op deze website vandaag en omdat we echt wel weten dat pop-ups de satan zijn willen we graag de vele mensen die hun euro's gedoneerd hebben enorm bedanken, én de rest danken dat er door niemand geklaagd is. Om middernacht verdwijnt-ie, dan is het rondje weer gewoon van de zaak.

Beste mensen,

Mag ik voor het volgende dat net gebeurd is jullie aandacht vragen? Ik heb een terras met 22 tafels, in deze moeilijke tijden moet ik werken met 8 personeelsleden, 3 bartenders, 3 terras runners, hostvrouw en 1 portier om de covid-19 regels te kunnen handhaven en een betere en op tijd bediening te kunnen geven om ondanks alle regels onze gasten tevreden te houden en hopen dat ze terug komen.

Voorheen heb ik met de helft van het personeel de bar gedraaid, wat nu verdubbeld is. Normaal gaat het altijd goed, onze gasten zijn begripvol en houden zich aan de regels. Gebeurt dit niet, dan zal mijn personeel en of host/portier inspringen en maatregelen nemen.

Jullie weten net zo goed als ik dat het onmogelijk is om alles 100% onder controle te hebben, we doen allemaal ons best om deze moeilijke tijden de opgelegde regels te handhaven en om onze hoofd boven water te kunnen houden. Maar het wordt ons steeds moeilijker gemaakt.

Elk half uur loopt op straat politie & handhaving, in uniform maar ook als burger. Soms heel erg autoritair, onaanspreekbaar en naar mijn mening heel Powerful & Macht gedrag. Vanavond ook al 10 keer langs gelopen en alles was goed .

Een half uur geleden liepen ze met z’n vieren langs en constateerden dat iedereen op het terras zich hield aan de opgelegde regels maar in een hoek van het terras stonden 2 tafels volgens hun te dicht bij elkaar. Ik heb geprobeerd uit te leggen dat de gasten achter onze rug net te dicht bij elkaar misschien waren gaan zitten met de stoelen, ik heb de gasten direct aangesproken en de gasten namen het serieus en gingen zich aanpassen zonder problemen. Maar toch vond handhaving dat ze ons een officiële waarschuwing moesten geven met als gevolg; de 2e waarschuwing betekent DICHT!

Ik moet meteen legitimeren, er wordt gebeld met het hoofdkantoor om na te checken of wij alvast een waarschuwing hadden om ons meteen af te sluiten of zo. Tuurlijk hadden wij geen waarschuwing want wij volgen de regels al 3 maanden zonder incidenten maar ik voel hun honger om toch een statement te maken. Ik was het niet eens met hun beslissing maar zij zeiden, maak je niet druk is alleen maar een waarschuwing pas bij de 2e ga je dicht.

Mijn andere zaak is alvast dicht. Club Yolo is al 6 maanden dicht en moet nog dicht blijven tot met niemand weet wanner. Mijn huurbaas dreigen ons met uitzetten van het pand door de achterstanden huur. Alvast meer dan 60.000 euro daar aan schulden opgebouwd door dat en nu zijn hun bezig met waarschuwingen ook onze bar af te sluiten ! Mensen mensen gaan jullie echt ons levend begraven?

Onbegrijpelijk en niet normaal vind ik het . Pas na hun officiële waarschuwing kon er “normaal” gecommuniceerd worden maar was te laat volgens hun. Schandalig. Aanpakken wel de illegale feesten en massa mensen op elkaar, maar niet als wij de ondernemers onze best doen om de 1.5m afstand te houden tussen onze gasten maar volgens jullie waren toch 2 tafels te dicht bij elkaar zonder onze toestemming. De gasten op het terras probeerden handhaving uit te leggen dat ze net dichterbij elkaar zaten zonder mijn toestemming maar ruimte voor begrip was er niet.

Wat moeten we doen? Hoe kunnen we zo verder ondernemen? Moeten we de gasten vastbinden aan de tafels? Iedere 30 min komt de handhaving controles ( zie foto brief ) .....volgens hun er is voldoende tijd om de maatregelen te treffen ! Wij treffen de maatregelen altijd is voor ons samen belang en gezondheid en niet allen dat jullie zou langskomen elke 30 min ... Moeten we voor elke 3 tafels een portier neerzetten? Kunnen we dat betalen in deze tijden?

Ik weet het niet meer mensen maar elke dag ondernemen we met ongelofelijke stress en onzekerheid. Ik woord psychic kapot van .......Wij hebben het moeilijk genoeg, toon een beetje begrip voor deze moeilijke situatie en regels. Wij werken ook met mensen en zoals jullie ook weten kunnen wij niet 100% handhaven “Niemand Kan Dat “ maar wel 99% is dat niet voldoende?

Ik voel me hopeloos, onbegrepen ,niet geholpen en machteloos . Ik kan niks meer zeggen, niks meer uitleggen moet het maar alles accepteren ondanks ik het onterecht vind. Wie kan ons helpen in deze situatie? Wie kunnen deze mensen opleiden om menselijk met elkaar om te kunnen gaan? Halsema, help ons en toon begrip voor de situatie op het moment en maak ons niet kapot.

Share alstublieft mijn post om samen gehoord te worden en meer begrijp te tonen voor onze moeilijke tijden in de horeca . Alvast bedankt allemaal 🙏🏻

Valy Pintiuc, Bar Blend, via Facebook.

