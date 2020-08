Sw.Dwaallicht | 23-08-20 | 18:10

Waarvan akte met haar krokodillentranen.

Ze zat al veel te bedeesd haar verhaal te doen als een keurige meid van wie je nooit zou verwachten dat ze zo hardhandig aangepakt had hoeven worden.

Pas in deel 2 van die uitzending sloeg het tranendal toe. En waardoor?

Om niks in het bijzonder. Het was een prima uitwisseling met politiechef en zelfs Asher (met z'n eeuwig verkouden deugneus) erbij, die haar juist een hart onder de riem stak!

Nee, door mauwen dat ze nu oh oh in tranen haar verhaal moest doen om geloofd te worden...

Dit type meisjes is al eindeloos weggekomen met zulk theater.

En enige vorm van stoerdoenerij bevalt haar wel, want "beveiliger op evenementen'. In die rol zal ze vast genieten van de legitieme dominantie.

Tsja, totdat je even niet 'in functie' bent, en gewoon onderdeel van de burgerij - die zich ophoudt in een park, op een manier die niet in de haak is en er politie op af moet komen.

Juist als 'beveiliger' zou je beter moeten weten - haha, eh... n00t.

Geen enkele compassie. Blaren. Leer d'r maar van.