On topic: Geen zin om de tegels allemaal door te spitten, weet nu al dat Kuifje en een aantal andere verstokte VVD-ers direct vol op het 'echt niet!' en 'Ja, maar..' orgel gaan. Truth hurts, much?

Off-topic; krijg via mini-schizo heel vervelend verhaal over een oudere meneer, die een jongedame (14 jaar oud) uit het zwemteam van mini-schizo aan het stalken is. We hebben het hier over selfies sturen met ontbloot bovenlijf (naar meiske) en tekstjes sturen met teksten als 'tijdens de corona ben je echt hot geworden'. Schijnbaar heeft meneertje ook een YT kanaaltje waarin hij uitlegt over iets met jonge dames en tips, waaronder... Hoe niet in de bak te belanden.

Gelukkig is het niet mijn dochter, maar wordt hier heel woedend om. Zei net tegen mini-schizo dat, mocht het mijn dochter zijn, ik meneer (het is een bekende van de club!) gewaarschuwd had dat'ie bij oversteken moet gaan uitkijken en dat, mocht'ie nog één keer nog maar denken aan dochter, hij binnen het uur op de parkeerplaats kan gaan zoeken naar zijn knieschijven.

Aangezien het niet mijn kind is, maar ik niet verkeerde adviezen wil geven, iemand een idee wat je dan zou kunnen doen? En nee, geweld is niet de oplossing (wel begrijpelijk), aangifte doen lijkt, afgaand op hoe er mee wordt omgegaan, ook zinloos?

TL;DR: Pedo in spe, wat doen we er mee?

Afijn, rant over.