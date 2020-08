Schrikbarend weekendnieuws voor alle boodschappers van Nederland. Na de nertsenfokkerijen, de Bijenkorven en de hoofdstedelijke schuifelkroegen is nu ook de Appie de sjaak. Maar liefst 4 medewerkers van een AH in Zwolle zijn besmet geraakt met het corona-virus. "In de privé-sfeer" aldus een woordvoerder die er alles aan doet om de TOTAALPANIEK onder controle te houden. Ook gaat de supermarktketen niet in de op vraag of de personeelsleden de dagen voor hun test hebben gewerkt en mogelijk klanten of collega's hebben besmet. Met andere woorden; beter boodschapt u vandaag even ergens anders alsdan bij de Albert Heijn. Het is onbekend wanneer de anders zo doortastende Veiligheidsregio gaat ingrijpen en alle fillialen gaat ruimen en de klandizie in verplichte quarantaine kampementen gaat onderbrengen. Veel succes met hamsteren vandaag.

Update: Het gaat hard nu...