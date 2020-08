We hadden natuurlijk al Ongehoord Nederland en het Willem Engel Thierry Baudet Journaal, maar zet u schrap: er staan nog meer ruifvreters te dringen om Mediaparkpoet. Op basis van N=2 bronnen begint de bekende geweldsdreiger Akwasi op 1 september een ledenjacht voor de nieuwe Omroep Zwart en we weten vrij zeker dat het niet Zwarte Piet is die daar het Eigenfeitenjournaal aan elkaar gaat rijmen vanaf de woordkunst-autocue. Samen met Moslim24 worden dat dus alvast twee nieuwe zenders ter bevordering van de diversiteit segregatie, vooropgesteld dat ze ieder 50.000 leden halen vóór 1 januari 2021.

Specifieker zijn de plannen van Taco Zimmerman van productiehuis Tuvalu (1969, Amsterdam, anti-bio, vega, schonk Nederland o.a. "Ali B. op Volle Toeren"), waarvan wij een presentatie in ons postvak ontvingen van een kuchende man in een grauw Oost-Duits aandoend Publieke Omroepgebouw: Zimmerman begint Omroep Groen en dat is natuurlijk geen omroep maar een "beweging". In ons bezit is een pdf met presentatieplannen (20MB, 84 pagina's!) voor Omroep Groen, die "dat broodnodige grote gebaar" wil maken voor milieu & klimaat.

Klassiek Hollandse domineestelevee

Een nieuwe Omroep Llink (RIP) dus, maar dan 12 jaar later en met meer levenskansen: demense zijn mentaal beter gedrogeerd met de vergroeningsagenda. Omroep Groen wil "op een leuke manier toch behoorlijk opdringerig zijn" en dat klinkt inderdaad ontzettend NPO. "Taco zit al een paar jaar heel erg op schoot bij Shula Rijxman", aldus onze bron, en "De hele Tuvalu-bedrijfscultuur is ook enorm veranderd. Taco is getransformeerd van een hele aardige rasopportunistische tv-producent in een klassieke Hollandse dominee. Wel aardige vent verder."

Op 1 september willen ze bij Op1 een touwtje uit de brievenbus hangen door Jan Terlouw als gezicht naar voren te schuiven voor de ledenwerfcampagne. In de PDF lijkt het er op dat Georgina Verbaan ook als vaandeldrager ingezet gaat worden, evenals Tim Hofman plus nog wat namen die ons helemaal niks zeggen. Daarnaast wordt samenwerking gezocht met Vandebron, Ekoplaza en Greenpeace. En als je binnenkort headlines tegen komt als "John de Mol leent top presentatoren uit aan Omroep Groen", "Eva Jinek wordt lid van nieuwe publieke omroep voor het klimaat" of "BNNVARA roept leden op om óók lid te worden van Omroep Groen", dan weet je bij dezen dat het doorgestoken kaart is.

1 december moeten er vijftigduizend "welkomstknikkers" verzonden zijn. Want over het klimaat wordt natuurlijk nog véél te weinig bericht op de NPO...

UPDATE: Tim weet van niks

Doet je wel afvragen of de rest van de "ambassadeurs" ook weet, dat ze ambassadeur zijn van een aspirant-omroep

Klimaatprogramma's?

Op de NPO?

Nee dat deed nog niemand...