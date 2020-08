De Europa League, zeg maar de Keuken Kampioen Divisie voor clubs met geld, komt vanavond tot een climax met de FINALE tussen Sevilla (Spanje) en Internazionale (Italië). TOPIC, omdat we allang blij zijn dat we weer dom over voetbal kunnen lullen, want behalve koud opdrinkbier opdrinken, grote lappen vlees op de barbecue jagen, onbenullige vuren bouwen en met onze blote klauwen vechten tegen wolven en beren hebben we toch niks beters te doen. De finale heeft een Nederlands tintje: Luuk de Jong staat op de loonlijst van Sevilla en bij Internazionale speelt Stefan de Vrij, de beste Nederlandse verdediger ooit na Johan Neeskens en Jan Vreman. Kijken doet u op RTL7, over voetbal lullen kan in de comments en ook als u domme vragen over buitenspel hebt vraagt u maar raak. Stijlloze voorspelling: 2-1 voor Internazionale, met in ieder geval één doelpunt van Lautaro Martínez.