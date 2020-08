De werkloosheid is wel is hoger geweest, door ook faillisementsgolf en crisis.

We leven helaas in een tijdperk waarin het survival of the smartest wordt.

Er zal niet voor iedereen een plek zijn, maar men moet creatief gaan worden en op de bal spelen.

Ben je helaas je baan kwijt of ben je ZZP'er en je hebt geen werk, dan moet je als de rappe kijken of je wat anders kan doen.

Er is werk zat in de (thuis)zorg, ja wellicht is het minder inkomsten dan je had, maar je kan wel met enige zekerheid zeggen dat je 14 keer per jaar betaald wordt, redelijk goede CAO en voorzien van pensioenopvulling, verzekeringen etc, dus die kosten ben je kwijt.

Misschien niet je ambitie, maar wel garantie voor brood op de plank en dak boven je hoofd.

Ik ben een loonslaaf in een vrij stabiele omgeving, waar een dipje in de economie weinig schade aanricht in verband met zeer lange termjn projecten. Dus er is altijd wel werk. Echter, neemt niet weg dat ik het voor mensen die nu een wankele toekomst hebben, oprecht het beste gun en hoop dat zij (en eventueel gezinnen) er door heen zullen komen.