Loco-burgemeester Lot van Hooijdonk (1, van totale loco-partij GroenLinks) wilde de rellen in Kanaleneiland graag "klein houden". Dat is struisvogellinks voor "je kop in het zand steken en hopen dat de rest dat ook doet". Dus toen er rellen uitbraken in de schotelwijk waar Geert Wilders ooit radicaliseerde (2), wilden Lot van Hooijdonk en haar Driehoek wachten & hopen (GroenLinks is een partij van de hoop - red.) dat de rellen zouden uitdoven. Toen honderden verveelde en verhitte jongeren zich in de wijk verzamelden, deden zij dus niets.



"Om half negen ging het volledig mis in Kanaleneiland-Noord. Reljongeren, veelal van Marokkaanse afkomst, gooiden met vuurwerk en bekogelden de politie met stenen. Er werd brand gesticht en relschoppers probeerden een kluis uit een bedrijf te trekken. Politiemensen zeggen dat ze lijdzaam moesten toezien hoe de boel langzaam escaleerde." - De Telegraaf, vandaag.

Niet de wijk in kwestie. Deze foto is van dezelfde avond, in Overvecht (Utrecht)

Pas om half één die nacht werd de Mobiele Eenheid ingezet tegen wat Mark Rutte "losgeslagen tuig" noemt. Toen was het niet meer klein te houden. Achteraf probeert Commissaris der Politie Midden-Nederland Martin Sitalsing het GroenLinks-vrouwtje uit de guurpopulistische kritiekwind te houden: "Het is een gemeenschappelijk besluit geweest van de lokale driehoek" om de ME niet in te zetten, zegt die, achteraf. Dit is overigens dezelfde man die vindt dat je ouders niet op het nachtelijk rel- en geweldsgedrag van hun minderjarige koters mag aanspreken. Loco Lotje wijdde welgeteld één fietstweet aan de rellen. De Gewone Straatagent staat inmiddels op omvallen, in de Verhitte Zomer van 2020.

Sitalsing eerder deze week bij Op1: 'Ouders hier niet op aanspreken'