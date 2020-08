Chips. Nootjes. Bier. gaat verder waar Zondag met Lubach ophoudt! In ons clandestiene keldertje is geen onderwerp onbespreekbaar, geen emotie ongepast en geen bargast ongewenst. Bij Holman is angst een grote drijfveer, en dat sentiment hadden we na branie (Dennis Schouten), boosheid (Femke Merel), bodemdrift (Zihni Özdil), bescheidenheid (Hans Teeuwen) en bravoure (Guido Weijers) nog niet aan de bar gehad. d'Ouwe Theodor giet zijn angsten en onzekerheden onverschrokken in zijn Paroolcolumns en schuwt daarbij het vraagteken niet - een uitstervende kunst in de wereld van de polemiek. De columns die hij schreef tijdens de eerste pandemaanden zijn nu gebundeld in een boek, "Onsterfelijk - angst en liefde tijdens corona" (bestel hier, geen Bol.com-link) en donderdagavond gaan we hem over een chaisse lounge draperen om te vragen waarom hij die angsten niet gewoon een keer het hoofd biedt.

Donderdagavond 21:00 uur, LIVE op deze zender of op GSTV YouTube

Audio Only zoals iedere week na afloop beschikbaar in Soundcloud, de Appelmand en op Spotify.