Tsja...

Je kunt als NPO natuurlijk niets zeggen over het feit dat de NPO de term Marokkaan niet gebruikt

Je kunt natuurlijk als NPO niets zeggen over het RIVM dat fout op fout maakt omdat dat ook gewoon een overheidsorgaan is.

Je kunt als NPO natuurlijk niets zeggen over het feit dat de zwarte piet drammers met geweld dreigen en daarnaast gefinancierd worden door de overheid.

Je kunt als NPO natuurlijk geen commentaar leveren op het feit dat we toch geld geven aan de EU en dat Mark Rutte wederom een belofte niet nagekomen is.

DO NOT BITE THE HAND WHO FEEDS YOU!