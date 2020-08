Natuurlijk te beginnen met Michelle Obama, een beetje de Cardi B. van de politiek. Natuurlijk over hoe erg alles is onder Trump enz. en dat dit net als elke voorgaande keer de belangrijkste verkiezing uit de Amerikaanse geschiedenis is. Uitzonderlijk saai. Doe ons dan liever de onderstaande speech, waarin de dochter van een overleden coronapatiënt mag zeggen: "My dad was a healthy 65-year-old. His only preexisting condition was trusting Donald Trump, and for that he paid with his life." Kijk, dat is nog eens de toon zetten.

Na de breek zien we klassenverrader Bernie, en een heel blik aan astroturfers die u er per niets dan sentiment van willen overtuigen dat Joe Biden geen randseniele systeemclown is. Mooie actrices op leeftijd die vertellen hoeveel respect Joe Biden wereldwijd afdwingt met zijn karakter, kunde en scherpzinnigheid. De volledige treinramp kunt u door scrollen op de tijdlijn van de @DemConvention, de gehele 2 uur onderaan na de breek. De Bernie crowd trapt er in ieder geval niet in.

Maar goed, the golden lion [Trump, voor the uninitiated] maakt volgens deze kaartenanalyse van Nate Silver nog altijd een heerlijke kans om te winnen. Als hij Arizona, Wisconsin (lukte in 2016 net aan) en Florida per botenparade wint hebben we eindelijk de dynastie die we verdienen.

Alles is heel erg volgens Bern

"Joe Biden is a guy who has earned the respect he commands across the world"

Production value hoor

De gehele 2 uur van Democraten achter een webcam