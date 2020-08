Zo was er in mijn dorpje een stel babyboomers die zo nodig alles maar even moesten "verbeteren". Zo schilderden ze zelf (jaha! Een hele vette boete van de pliezie) een zebrapad over de weg, moest er maar van alles aan voorzieningen komen etc. etc. en maar zeuren over blaffende honden, langsvliegende vliegtuigen, verkeer. Op den duur was iedereen ze zat. Woonden er niet meer lang, want ze vonden de mensen niet leuk (gek he?

Dat is het grote probleem van het platteland, die babyboomende randstedelingen met hun zendelingendrang, Drenthe stikt het er ook zo van. Kunnen zelf hun tuin niet eens fatsoenlijk bijhouden, want moeilijk.