Hoe moeilijk is het om je aan de regels te houden?

In de zuidelijke (Katholieke) Nederlanden blijkbaar heel moeilijk. Ik heb een weekje in het Limburgse mogen resideren en in de durrepkes is het op zondag een komen en gaan van familieleden en drankgelagen all over the place. Er worden zelfs lokaal weer braderieën gehouden.

Over 4 à 6 weken zit Zuid-Nederland weer in maart 2020, mark my words. En dat allemaal omdat de gemeenschap geen rekening heeft gehouden met de oeroude volksaard. Immers, die traditie van braderieën en familiefeestjes in de nazomer stamt eigenlijk van de tijd dat we allen nog boeren waren. De oogst was binnen, er was geld in the pocket en er was nog (veel) bier over van vorig jaar. Dat moest op, men was blij met de oogst en er moest en zou gezopen worden.