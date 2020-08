D66-onweer des slappe haps van drie dagen terug was geen ene zak aan. Iedereen zandzakken voor de deur preppen, paar natte winden, paar putjes overstroomd, einde, gaap. MAARRRRRR. De Klimatologisch Nederlands Meteorologische Instantie heeft vandaag (terwijl u momenteel nog in een staat van algehele malaise de bank af zit te zweten) opnieuw uitgeroepen tot Nationale Code Geel Dag. Dat is niet zo indrukwekkend als Nationale Code Oranje Dag, maar we hebben wel zin in algehele PANIEK des doods, filestress des doods, watersporters in nood des doods en schuilen onder een afdakje des doods wegens een paar druppeltjes en flitsjes. En: "In het zuiden en westen kunnen bij buien ook windstoten tot ongeveer 70 km/uur voorkomen." Nou jongens, zoek maar vast een plek uit want dit is de aankondiging van de apocalyps. Hou u veilig & zeg tegen uw moeder dat we van haar houden.