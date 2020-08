Jaren geleden is er al een onderzoek gedaan met als uitkomst dat Nederland totaal niet is voorbereid op een pandemie. Ook hier is helemaal niets mee gedaan, zoals met wel meer rapporten. De overheid is dol op rapporten, liefst rapport op rapport en daar nog even onderzoek naar om vervolgens tot een nieuw rapport te komen. Helaas wordt er zelden iets mee gedaan, maar het leger ambtenaren heeft even weer de indruk kunnen geven toch echt wel iets te doen. Soort bezigheidstherapie.